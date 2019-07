Tiro a Volo, argento tricolore per Mirko Ongaro

E’ stato il Tiro a volo San Martino di Tavullia (PU) la sede del Campionato Italiano di Compak Sporting, che ha fatto registrare la presenza record di 323 tiratori.

Argento pesante, con 187/200, per il Seconda categoria del Tav Fagnano Mirko Ongaro, al quale non è bastata una rimonta mozzafiato nelle 2 serie conclusive dopo uno scivolone inatteso in gara 6 a fare la differenza.

A cucirsi sul petto lo scudetto tricolore è stato il perugino del Tav Foligno Pietro Russo con il punteggio di 188/200 mentre, a per il terzo gradino del podio, si sono affrontati nello spareggio il rappresentante laziale del Tav Sonnino Fabrizio Sbrenni, che si è portato a casa il bronzo con 185/200+3, e il tiratore di casa Alvaro Leardini, che a chiuso in quarta posizione con lo score di 185+2.