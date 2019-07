Un gelato e un brindisi all’estate all’open day del Birrificio Poretti

Sabato 6 luglio il birrificio di Induno Olona apre le sue porte per festeggiare l’estate in Valganna e degustare la 7 Luppoli L’Esotica.

L’apertura gratuita del Birrificio di Induno Olona in onore dell’estate ospita per la prima volta una golosa degustazione di gelato. Questa volta, infatti, oltre alla visita al Birrificio, i visitatori potranno rinfrescarsi con i gelati artigianali di Buosi Gelato, serviti dall’ApeGelato, ape-car attrezzato in pieno stile anni Sessanta. Tra tutti i gusti proposti, ce ne sarà uno anche al mango, in onore della 7 Luppoli L’Esotica. In aggiunta ai 7 luppoli che la compongono, infatti, c’è anche il mango come ingrediente speciale: questa sapiente combinazione dona alla 7 Luppoli L’Esotica una piacevole freschezza e una delicata “luppolatura” con sorprendenti note fruttate.

L’ApeGelato sarà presente dalle 14 alle 18. La visita al sito produttivo, gratuita, è da prenotare sul sito del Birrificio Angelo Poretti all’indirizzo visite.birrificioporetti.it

La durata della visita è di circa un’ora e mezza, per un massimo 45 persone per ogni visita. I ragazzi, accompagnati, fino a 14 anni non necessitano di iscrizione.

Orari delle visite: a partire dalle 9, con una pausa tra le 12 e le 14, e l’ultima visita in partenza alle 17. A guidare i visitatori alla scoperta del sito produttivo, del parco botanico in cui è immerso e della bella Sala cottura saranno come sempre i dipendenti dell’Azienda che, con la passione che li contraddistingue, faranno da ciceroni a chi prenderà parte a questa esperienza. Al termine del percorso ci sarà la possibilità di degustare in anteprima i profumi dell’estate della 7 Luppoli L’Esotica e di acquistare le birre del Birrificio Angelo Poretti.