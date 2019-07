“Un parcheggio per migliorare la viabilità di Comerio”

«Un nuovo parcheggio per rendere più ordinata la viabilità di Comerio». Così il Sindaco di Comerio Silvio Aimetti commenta la prossima apertura del nuovo parcheggio in via Garibaldi.

«Il parcheggio è finito e pronto, manca solo il collaudo per la messa in sicurezza di un albero, che avverrà nel più breve tempo possibile». Si tratta infatti di un albero ricoperto di edera, che non è stato tagliato per rispettare la salvaguardia delle piante esistenti come presentato dal progetto iniziale e approvato dalla Sovrintendenza.

Un parcheggio pubblico a carico di un privato, che ne è proprietario, in accordo con il Comune che sarà comunque un importante sfogo per la complicata viabilità cittadina.

«Grazie ai nuovi 40 posti auto gratuiti localizzati tra Via Garibaldi e quelli del nuovo posteggio vicino alla chiesa, vogliamo eliminare i parcheggi selvaggi nelle vie di Comerio – continua il primo cittadino – e per rendere ancora più fruibile il traffico in via Garibaldi, prossimamente alcuni posteggi all’inizio della via, scendendo dalla Piazza, potrebbero essere eliminati».

La prova del nove avverrà con l’apertura delle scuole, momento in cui le vie del centro si affolleranno di macchine o di soste illegittime nelle fasce orario di apertura e chiusura.