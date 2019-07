Un tuffo nell’Olona per chiedere un fiume più sano

Il grande tuffo collettivo per chiedere la balneabilità di tutti i fiumi torna anche sulle rive dell’Olona. Domenica 14 luglio, infatti, il “Big Jump” coinvolgerà anche il fiume che costantemente torna sotto i riflettori per inquinamento, odori e schiume.

L’appuntamento è alle ore 14.45 in via C. Colombo 80 approdo dei Calimani a Fagnano Olona per un tuffo collettivo alle 15. A seguire merenda nel parco curato dai Calimani e alle 16.30 si terrà un laboratorio sulla biodiversità per costruire Bugs Hotel, dedicato alle famiglie.

Il Big Jump è una campagna europea di European Rivers Network (ERN) ideata per reclamare la balneabilità di tutti i corsi d’acqua (www.rivernet.org/bigjump/). Attraverso un grande tuffo collettivo, dunque, verrà lanciato un messaggio simbolico alle istituzioni locali e internazionali, affinché adottino tutte le politiche necessarie al ripristino del buono stato ecologico dei diversi ambienti acquatici. In Italia l’iniziativa è coordinata da Legambiente, che in Lombardia chiama a raccolta i volontari per tuffarsi nelle acque dell’Olona e anche del Ticino.