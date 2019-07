Ursula Von Der Leyen è la prima presidente donna della Commissione europea

Con 383 voti a favore il Parlamento europeo ha eletto Ursula Von Der Leyen presidente della prossima Commissione europea. La politica tedesca è la prima donna a ricoprire questo incarico nella storia dell’Unione Europea.

In Parlamento ci sono stati 733 voti: 383 membri hanno votato a favore, 327 contrari e 22 astenuti, una maggioranza molto risicata.

A favore di Ursula si è espresso lo schieramento delle forze pro-europee rappresentato dal gruppo dei Popolari, di cui fa parte la tedesca, dai Socialisti e democratici e da Renew Europe, i liberal-centristi di Macron, ma in maniera tutt’altro che compatta. Si segnala il voto discordante delle forze di governo italiane: gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle hanno votato a favore mentre i leghisti, così come le altre forze sovraniste del parlamento, hanno votato contro.

Il Presidente eletto della Commissione invierà ora lettere ufficiali ai capi di stato o di governo degli Stati membri invitandoli a proporre i propri candidati per i membri della Commissione. Le audizioni dei candidati alle commissioni competenti del Parlamento dovrebbero svolgersi dal 30 settembre all’8 ottobre. L’intero collegio dei commissari deve quindi essere eletto dal Parlamento, molto probabilmente nella sessione del 21-24 ottobre.

In mattinata Von Der Leyen aveva esposto in un lungo discorso i suoi obiettivi. Tra quelli più audaci ci sono quelli sulle emissioni, con una riduzione dal 50% al 55% entro il 2030. Si è impegnata a presentare, nei suoi primi 100 giorni di mandato, un piano per un “accordo verde per l’Europa” e una legge europea sul clima. Ha inoltre annunciato dei piani per investimenti europei sostenibili al fine di fornire 1.000 miliardi di euro di investimenti in un decennio.

La neo presidente se l’è presa anche con i giganti del web. Ha detto che quei giganti della tecnologia che conducono (e dovrebbero continuare a farlo) la loro attività in Europa ma non ripagano i cittadini europei per il loro accesso al capitale umano e sociale dell’UE, dovrebbero iniziare a farlo.

Nel ribadire il suo impegno a favore di una Commissione equilibrata dal punto di vista di genere, ha detto che cercherà di rendere la violenza contro le donne un crimine iscritto nei trattati europei, parallelamente al completamento dell’adesione dell’UE alla Convenzione di Istanbul.

Ha poi dichiarato il suo impegno a favore dello Stato di diritto come valore europeo, annunciando l’intenzione di istituire un meccanismo di monitoraggio a livello UE, parallelo alle misure esistenti. Ha dichiarato il suo sostegno a un “nuovo patto sulla migrazione e l’asilo” e alla riforma del regolamento di Dublino, aggiungendo che intende garantire che FRONTEX sia dotato di 10.000 guardie di frontiera entro il 2024 e non entro il 2027, e che tutti i paesi si debbano far carico della loro parte equa di oneri basata sul principio di solidarietà europea.

Per quanto riguarda la democrazia europea, von der Leyen ha sottolineato la necessità di rafforzare il sistema degli “Spitzenkandidaten” (candidati principali) e di riconsiderare l’introduzione di liste transnazionali nelle future elezioni europee. Ha infine dichiarato il suo pieno sostegno a un diritto di iniziativa legislativa del Parlamento europeo.