“Vodafone non va, isolati da giorni“

Non va il telefono e si torna al medioevo: anziani isolati che non possono chiamare i parenti in caso di difficoltà, ma anche sistemi di rilevamento dei bacini idrici che vanno ko e mettono a dura prova la capacità di risposta di un piccolo centro montano come Castello Cabiaglio dove da giorni i tecnici devono manualmente sorvegliare i livelli per evitare le sorprese determinate dal periodo estivo.

Tutto in pochi giorni, a inizio mese e segnalato dai cittadini alla prima istituzione sotto casa – sempre in “prima linea“ – : il Comune.

Un lettore, Maurizio Ferrari, ha inviato questa lettera:

Buongiorno scrivo a Varesenews per vedere se riuscite darci una mano inserendo questo reclamo nel vs notiziario e forse si smuove qualcosa. Brinzio e Castello Cabiaglio sono completamente isolate da 7 giorni con la telefonia mobile Vodafone.

Nonostante le ripetute telefonate di reclamo fatte dagli utenti che attualmente sono inviperiti per il disservizio la situazione non cambia.

Forse rendendolo pubblico sblocchiamo la situazione.

Nel ringraziarvi della vs cortesia ed eventuale collaborazione porgo cordiali saluti.

Il sindaco Marco Galbiati è a conoscenza del problema che viene tecnicamente gestito dal consigliere comunale ed ex vice sindaco Alessandro Marchesi che informa di una mail inviata via PEC dal Comune qualche giorno fa «nella quale abbiamo specificato all’azienda la portata del problema e in particolare per le nostre SIM installate nell’impianto di telecontrollo dell’acquedotto».

Dal Comune fanno sapere che è stata prospettata una denuncia per interruzione di pubblico servizio, «in generale per tutti gli utenti Vodafone residenti a Castello Cabiaglio che sono isolati e sopratutto gli anziani non possono nemmeno mettersi in contatto con i parenti in caso di necessità».

«Il successivo sollecito all’operatore del numero 190 prospettava una rapida ripresa della linea e giustificava il disservizio per il passaggio al 5G. Ma ad oggi, 5 luglio, il servizio non è ancora stato ripristinato: solleciteremo di nuovo», conclude Marchesi.