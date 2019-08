Acqua potabile: un’ordinanza del sindaco limita il consumo

Il sindaco di Cunardo ha emesso ieri un’ordinanza che limita l’utilizzo dell’acqua potabile ai soli usi indispensabili per la cittadinanza.

“Considerata la continua scarsità di precipitazioni – si legge nell’ordinanza – e il conseguente deficit idrico accumulatosi, con la conseguente diminuzione della disponibilità di acqua alle fonti e visto che questa situazione può compromettere la continuità e la regolarità dell’erogazione idrica alla cittadinanza, si ordina la limitazione del consumo di acqua potabile ai soli usi domestico, igienico sanitario, antincendio e produttivo.

In particolare è vietato l’uso dell’acqua potabile per il lavaggio di autovetture su aree private o pubbliche, l’annaffiamento di giardini e tappeti erbosi, il riempimento di piscine private e il riempimento di vasche di accumulo non strettamente legati ai fini produttivi e l’esercitazione antincendio per le prove di impianti antincendio con utilizzo di acqua potabile qualora non strettamente necessarie ad affrontare una potenziale emergenza”.

La Polizia locale è incaricata di far rispettare l’ordinanza firmata dal sindaco Giuseppina Mandelli.