Air Italy continua a espandersi: accordi con Finnair e El Al

«Siamo orgogliosi di rafforzare i nostri rapporti commerciali con Finnair ed El Al, che si aggiungono ai nostri partner quali Qatar Airways, Bulgaria Air, Alaska Airlines, Latam e Aegean Airlines». Queste le parole del chief operating officer di Air Italy, Rossen Dimitrov, riportate dalle agenzie di stampa a seguito degli accordi siglati. La compagnia, ex Meridiana e di base a Olbia, può annoverare tra i propri partner commerciali anche le compagnie di bandiera finlandesi e isrealiane.

Malpensa è uno snodo centrale: in virtù dell’accordo con El Al, i passeggeri di Air Italy in arrivo nell’aeroporto varesino dal Nord America potranno proseguire verso Tel Aviv proprio con El Al; i clienti della compagnia israeliana potranno a loro volta raggiungere gli aeroporti nordamericani serviti da Air Italy, proprio da Malpensa. I passeggeri di El Al potranno inoltre beneficiare della rete di Air Italy da Malpensa per raggiungere le mete del centro-sud Italia: Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme, Cagliari e Olbia.

Per quanto riguarda Finnair, i passeggeri Air Italy potranno raggiungere, dai sette aeroporti del centro-sud, le principali mete finlandesi: oltre alla capitale Helsinki, Turku, Oulu, Kokkola e Rovaniemi. Allo stesso tempo passeggeri finlandesi potranno, passando da Malpensa, raggiungere le località africane servite dal vettore italiano: si tratta di Dakar, Lagos, Accra, Sharm el-Sheikh e Il Cairo.

«Uno degli obiettivi chiave di Air Italy – ha dichiarato a caldo Dimitrov – è espandere il proprio network per offrire sempre più opportunità di viaggio e un’ottima connettività ai nostri clienti. In futuro – ha aggiunto – continueremo a incrementare la rete dei nostri partner con accordi SPA e code-share, per offrire un progressivo ampliamento delle opportunità di viaggio ai nostri passeggeri fidelizzati, che continuano a crescere».

I biglietti dei voli previsti dai nuovi accordi sono già disponibili presso le agenzie di viaggio.