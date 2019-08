Amma e i suoi abbracci tornano a Busto Arsizio

È ormai una presenza abituale dell’autunno di Busto Arsizio. Amma, la guida spirituale indiana che gira il mondo distribuendo abbracci, tornerà a MalpensaFiere per l’ottavo anno consecutivo. Il polo fieristico cittadino è ormai tappa fissa del tour mondiale che quest’anno porterà Amma a Busto Arsizio da sabato 9 a lunedì 11 novembre 2019.

Per tre giorni il polo espositivo si trasformerà in una sala per meditare e ricevere il Darshan, l’ormai celebre abbraccio di Amma. Nei suoi discorsi offre parole di saggezza e consigli sulla realizzazione personale così come sulle questioni più urgenti della nostra società per invitare ogni persona a partecipare al processo di costruzione di una società più impegnata e attenta.

La realizzazione di ogni incontro pubblico con Amma è possibile grazie al lavoro totalmente gratuito svolto da più di 800 volontari che provengono dai più diversi ambiti professionali: questo permette di mantenere bassi i costi di organizzazione garantendo, ai fondi raccolti, di confluire direttamente nei numerosi progetti umanitari di Embracing the World.