Banfi: “La salute è un argomento che dovrebbe unire, non dividere”

Dovrebbero esserci argomenti da sempre capaci di unire: uno di questi è la salute e, di conseguenza, la richiesta di avere una sanità efficiente.

Tuttavia a Saronno e nel saronnese anche questo argomento risulta divisivo: se in alcuni comuni è possibile che maggioranza e opposizione votino compatte una mozione con cui si chiede di avere attenzione per la struttura ospedaliera saronnese, a Saronno l’argomento è tabù.

Secondo il sindaco Fagioli infatti per l’ospedale tutto andrebbe benissimo e la regione starebbe già avendo enormi attenzioni: la riprova starebbe nelle risorse economiche stanziate due anni fa e che solo un mese fa, nessuno sa dire se per cambio del direttore generale o per l’attività del comitato di cittadini, hanno iniziato ad essere impiegati.

Al di là dell’osservare l’incredibile volontà di affibiare inesistenti cartellini politici al comitato piuttosto che l’idea che il silenzio sarebbe la strada migliore -tutto deve essere tabù forse per non danneggiare le volontà queste sì politiche-, mi resta una domanda: se va già tutto benissimo e la Regione è attenta, perchè non portare al voto del consiglio comunale la mozione con cui si chiede alla Regione di essere attenta?

Forse in realtà Fagioli e la Lega temono che la Regione non sia sufficientemente attenta al nostro ospedale e non vogliono scoprire un vulnus?

Su forza: oltre “agli attributi” ci vuole coraggio.

