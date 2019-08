“Camminando”, tre mesi di mostre ed eventi

Tradizionalmente in autunno Appenzeller Museum organizza nella propria sede di via Brusa 6 a Bodio Lomnago (accanto alla villa Puricelli) una mostra evento, con un argomento sempre diverso. Il titolo di quest’anno è: “Camminando…”

Si può camminare verso alti monti o in mondi lontani, magari sulle tracce di Marco Polo, o comunque nella natura. Si può camminare sotto le stelle o con altri occhi, quelli dei non vedenti. Ma si può camminare anche verso i luoghi della Fede o in bicicletta verso quelli della memoria. Si può camminare anche in auto, ricordando il 95esimo dell’autostrada Milano Varese, la prima del mondo. E quando poi non si cammina più, non resta che camminare sognando la montagna.

Tutto questo è stato “sintetizzato” da Appenzeller Museum, con il patrocinio del Comune di Bodio Lomnago e della Casa del Movimento lento di Viverone, in un’unica grande mostra a più sezioni con numerosi audiovisivi e incontri serali mensili. L’inaugurazione, cui seguirà un rinfresco a cura della Pro Loco, si terrà sabato 31 agosto alle ore 17.45.

Partecipano a vario titolo all’evento Biblioteca di Bodio Lomnago, Giovanni Bloìsi, Patrizia Broggi, Enrico Chiaravalli, Pierpaolo Cigagna, Antonio Conte, Cesare Gandini, Cosimo Latorre, Silvana Magnani – Non solo teatro, Antonio e Giovanni Pagnoncelli, Liborio Rinaldi, Valter Schemmari, Tona Sironi,

Il programma di “Camminando…”

Gli orari: domenica 1° settembre apertura dalle 15 alle 19, giovedì, venerdì, sabato dalle 16.30 alle 19; altri orari su prenotazione (335 75 78 179)

Le mostre:

Camminando… scalando alti monti di Antonio e Giovanni Pagnoncelli, Accademico C.A.I.

Camminando… nella natura di Enrico Chiaravalli, fotografo naturalista

Camminando… in mondi lontani di Patrizia Broggi, viaggiatrice in Tibet e Nepal

Camminando… con le mani di Damiano Latorre, scultore di legno d’ulivo

Camminando… sotto le stelle di Valter Schemmari, astrofilo

Camminando… in bicicletta di Giovanni Bloìsi, ciclista della memoria

Camminando… da 95 anni in auto di Appenzeller Museum, 95° Milano-Varese

Camminando… sugli antichi cammini di Liborio Rinaldi, escursionista

Camminando… sulla via della seta ex libris della Biblioteca di Bodio Lomnago

Audio-visivi:

Sognando la montagna di Appenzeller Museum

Camminando da 25 anni in mondi lontani di Patrizia Broggi

Un fotografo naturalista in Islanda di Pierpaolo Cigagna

Camminare con altri occhi di Alberto Conte

L’autostrada Milano – Varese di Cesare Gandini

L’oscillazione del Botafumeiro a Santiago di Compostela di Liborio Rinaldi

Il ciclista della memoria di Televisione Russa

Gli incontri: (tutti alle ore 21, Biblioteca di piazza don Gandini di Bodio Lomnago)

Venerdì 6 Settembre: Camminare fotografando la natura di Enrico Chiaravalli

Venerdì 27 Settembre: Un lento viaggiatore in bicicletta di Giovanni Bloìsi

Venerdì 18 Ottobre: 25 anni in Himalaya di Patrizia Broggi e Tona Sironi

Venerdì 15 Novembre: Imago montis di Antonio e Giovanni Pagnoncelli

Sabato 7 Dicembre: Camminando… tra le poesie di Non solo teatro

Inaugurazione sabato 31 agosto ore 17.45, chiusura domenica 8 dicembre (mostra aperta tutto il giorno) ore 17: fiaccolata camminando… da Lomnago a Bodio per l’accensione dell’albero di Natale.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito