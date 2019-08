Caso ballottaggio, Idea Comune chiede un consiglio comunale straordinario

«Ad una settimana esatta dalla conferenza stampa con cui abbiamo reso noti dei fatti inquietanti, che mai avremmo voluto constatare e sottoporre all’attenzione della Magistratura, prendiamo atto che da parte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri di maggioranza, tutto tace» – segnala il gruppo consiliare di Idea Comune, con un proprio comunicato nel quale ritornano sulla denuncia di anomalie nel ballottaggio dello scorso 9 giugno.

«Non ci è stata data alcuna risposta di carattere politico in merito alle firme mendaci apposte e falsamente autenticate, nell’ambito della procedura di rilascio di diverse tessere elettorali, né in relazione ai casi di assenza di ricevute di consegna di altre tessere – continuano Compagnoni, Dal Lago e Cappai. Non ci sono stati richiesti chiarimenti e non ci risulta sia stato effettuato alcun accertamento “interno” al riguardo; come se tutto ciò che purtroppo risulta palese, non interessasse all’Amministrazione in carica».

«Del resto, sin dal 27 giugno scorso, data di presentazione presso gli Uffici comunali dell’istanza di accesso agli atti per esaminare la documentazione poi rivelatasi sconcertante, ci saremmo attesi che qualcuno ci contattasse per chiederci delucidazioni e/o il perché di tali specifiche richieste. Nulla di tutto questo» – accusano da Idea Comune.

Da qui l’idea di chiedere la convocazione di un consiglio comunale: «Pertanto, stiamo valutando se richiedere la convocazione di un Consiglio comunale straordinario, affinchè emergano le riflessioni della maggioranza, si possa conoscere come intenda affrontare la situazione – molto delicata – venutasi a creare e sia dato comprendere se e quali provvedimenti verranno concretamente adottati.