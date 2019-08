Cinque esperienze adrenaliniche per un’estate di emozioni

Ondeggiare nel vuoto sospesi tra i monti, volare come un falco in picchiata, tuffarsi dal bordo di una diga come James Bond. Se siete alla ricerca di un’esperienza adrenalinica, e perché no da filmare e condividere sui social, non occorre andare molto lontano.

Abbiamo selezionato cinque proposte, tutte praticabili in giornata, per chi questa estate vuole provare qualcosa di davvero emozionante.

LAGO MAGGIORE ZIPLINE

In località Alpe Segletta (VB) la Lago Maggiore Zipline offre un volo emozionante e in due stili diversi, falcon e free. Un cavo d’acciaio lungo 1850 metri, un minuto e mezzo di divertimento a 350 metri da terra. Sul posto è possibile noleggiare anche una Go-Pro per realizzare video e foto. Info

ONDEGGIARE TRA I MONTI CON PEND’OLEN

Pend’Olen si trova in Valsesia e consiste in un volo a 2.300 metri di quota appesi alla funivia, per un lancio “a pendolo” in tutta sicurezza. Non è un bungee jumping e non è una zip line, ma un esclusivo e nuovissimo mix di emozioni. Adrenalina certamente, ma anche libertà e divertimento. Info

IL PONTE SOSPESO PIU’ ALTO D’EUROPA

Il “ponte del cielo” in val Tartano è il ponte tibetano più alto d’Europa. Un’opera leggera e maestosa a 140 metri d’altezza che collega i due versanti della valle offre una vista panoramica a 360 gradi aperta fino alle imponenti vette e ai ghiacciai delle Alpi Retiche, alla vallata del Tartano, alla diga di Colombera, al fiabesco maggengo Frasnino e al fondovalle valtellinese che culmina nel lago di Como per tramonti indimenticabili. Info

GOLDENEYE IN VAL VERZASCA

Un lancio in bungee jumping da una delle dighe più alte d’Europa. È possibile in Val Verzasca, dall’altezza di 220 metri, nel luogo in cui sono state girate le scene del famoso film di James Bond, “GoldenEye” con Pierce Brosnan. Info

KITESURF SUL LAGO DI COMO

Il lago di Como è più precisamente l’Alto Lario offre diverse possibilità di praticare questa disciplina con tre club federali: il Palù Vela Surf a Gera Lario, Orza Minore a Dervio e Marvelia Skiffsailing a Dongo. Il kitesurf è uno sport velico come variante del surf e consiste nel farsi trainare da un aquilone che usa il vento come propulsore.