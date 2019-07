In volo nelle Alpi con Pend’Olen

Se da anni collezionate esperienze adrenaliniche oppure siete tentati dal lanciarvi nella vostra prima volta da brivido, dovreste considerare Pend’Olen. Non è un bungee jumping e non è una zip line, ma un esclusivo e nuovissimo mix di emozioni. Adrenalina certamente, ma anche libertà e divertimento.

Galleria fotografica Pend'Olen 4 di 4

Pend'Olen 2019 E voi siete pronti a volare? Se la risposta è si, dovreste provare Pend'Olen Experience, l'esperienza più adrenalinica delle alpi, un vero e proprio pendolo umano sulla verdissima Valsesia, nel cuore del Monte Rosa. L'altezza vi preoccupa un pochino? Ci penseranno le Guide Alpine Alagna Scuola di Alpinismo, che vi assiteranno durante tutta l'esperienza, e vi spiegheranno perchè Pend'Olen è sicuro. Noi invece vi assicuriamo che la sensazione di libertà che proverete sarà davvero unica!Info e prenotazioni https://www.pendolen.it/ Pubblicato da Monterosa su Martedì 16 luglio 2019

Ma cos’è e come funziona?

L’esperienza trasforma i coraggiosi clienti in veri e propri pendoli umani. Ma come? Immaginate di essere un pendolo che sta per compiere la sua prima oscillazione. Di cosa avreste bisogno? Sicuramente di un fulcro a cui essere fissati per non terminare la vostra oscillazione in un lancio nel vuoto. Il vostro punto di ancoraggio sarà la cabina della funivia, che come prima cosa vi porterà da 2.000 a 2.400 metri circa, a pochi metri dalla sommità di una imponente parete rocciosa verticale alta 200 metri. Vi assicuriamo che già la fase di avvicinamento sarà entusiasmante! Da qui sarete calati per diversi metri fino a raggiungere una pedana fissata lungo la parete. Non preoccupatevi, le Guide Alpine con voi vi avranno prima imbragati, dotati di casco e messi in sicurezza! Una di loro vi seguirà sempre dall’alto, mentre una seconda Guida vi aspetterà sulla pedana. Una volta arrivati qui non vi resterà che lasciarvi andare, quando sarete pronti, e godervi la vostra oscillazione nella natura verdissima della Valsesia. Alle spalle spuntano le cime bianche innevate del Monte Rosa.

Vi basterà avere coraggio fino a qui, perché dopo sarete recuperati e riportati sulla terraferma, dove potrete godervi uno spuntino ristoratore, riprendere fiato e scegliere di proseguire la vostra giornata con un po’ di relax tra i pascoli e l’aria frizzantina di montagna. Quando rientrerete in paese potrete ritirare la maglietta dell’esperienza che proverà che avete davvero scelto, affrontato e vinto Pend’Olen. Il video del vostro volo vi sarà inviato dopo una settimana circa, per vedere, rivedere e condividere questa esperienza da urlo!

Pubblicato da Pend'Olen Experience su Lunedì 9 luglio 2018

È possibile provare Pend’Olen tutte le domeniche fino all’8 settembre e in aggiunta l’1, 8, ed il 15 agosto, acquistando l’esperienza online oppure contattando il centro prenotazioni via mail entro il giovedì della settimana selezionata. Per gruppi superiori alle 6 persone o eventi è sempre possibile richiedere una data dedicata.

Se sentite che il coraggio scarseggia e avete assoluto bisogno di condividere l’esperienza con qualcuno di caro, potete richiedere il pendolo doppio! Cosa aspettate?

Sito internet | Pagina Facebook | Email