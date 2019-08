Cosa tenere a mente prima di acquistare una casetta da giardino in legno

Comprare una casetta di legno per il giardino deve essere una scelta fatta con criterio e consapevolezza perché può portare molti benefici inattesi.

L’edilizia tradizionale conosce un momento di stallo, le condizioni di abitabilità non sempre sono ottimali e la capacità di adattarsi alle esigenze individuali è spesso messa in secondo piano. Anche in Italia conosce particolare fortuna l’edilizia ecosostenibile che segue dettami della migliore qualità della vita e del rispetto per l’ambiente.

Le case di legno possono rappresentare la migliore risposta all’esigenza di migliorare la qualità della vita all’interno delle abitazioni riducendo l’impatto ambientale. Il minimo impiego di sostanze di sintesi chimica, la scelta di un materiale vivo e ancora in grado di offrire numerosi vantaggi, l’uso di tecniche costruttive speciali sono elementi chiave da prendere in considerazione in vista della decisione in termini di abitabilità.

Cosa può offrire una casetta di legno

Ci sono diversi vantaggi legati alla scelta delle abitazioni di legno, non importa che si tratti di piccole casette per custodire l’attrezzatura per il giardino o di lussuosi cottage da destinare ad abitazione principale. Il legno, se ben trattato e scelto tenendo conto delle condizioni ambientali locali, sa dare grandi soddisfazioni.

Prima tra tutte la piacevole sensazione tattile che conferisce il materiale naturale. In secondo luogo, case costruite tenendo in grande considerazione gli aspetti dell’abitabilità come la giusta coibentazione e l’isolamento dall’esterno, possono rappresentare la soluzione ideale per creare un ambiente accogliente e confortevole. Non importa che si tratti di una stanza di piccola metratura o di un’intera casa da destinare a residenza principale o secondaria, il legno è in grado di assicurare numerosi vantaggi.

Le caratteristiche degli edifici più accoglienti

Le case di legno migliori sono costruite impiegando materiali resistenti alle diverse condizioni ambientali. L’origine del legname e il tipo di trattamento che hanno subito durante i vari passaggi della loro lavorazione può essere determinante per assicurare solidità e longevità alla struttura.

Un buon isolamento termico si ottiene realizzando delle coperture e delle intercapedini tra le pareti. Il cappotto termico rappresenta oggi il requisito principale per ottenere edifici efficienti sotto il profilo dei consumi e per l’ottenimento dei permessi edili da parte dei comuni.

Lo spessore delle pareti è un aspetto importante da non sottovalutare, le migliori performance sono legate alla scelta del legno di almeno 66mm e trattato in modo da garantire il migliore isolamento dall’esterno.

La stessa grande attenzione va riservata all’isolamento di tetto e pavimentazione. Di solito questi edifici sorgono su un plateau di cemento che poggia su della ghiaia per isolare il più possibile il terreno dalla pavimentazione in legno. Quanto meglio si riesce a schermare il passaggio di umidità di risalita dal terreno, migliore sarà la vivibilità all’interno dell’edificio.

Perché è importante isolare bene le fondamenta

Questa scelta è pressoché obbligata. Si tratta di un requisito chiave per dar modo alla casa di non subire l’effetto costante dell’umidità che si diffonde dal suolo. Il miglior isolamento avviene quando anche le fondamenta di cemento sono ben strutturate e protette dalle possibili infiltrazioni d’acqua, specie quella piovana.

Per isolare ancora meglio il pavimento dal terreno e dalla base che lo regge, è possibile servirsi di appositi elementi detti plinti. Il loro scopo è di sollevare la base da terra creando un’intercapedine che consenta il passaggio dell’aria ed eviti il ristagno di umidità, molto pericoloso per la salute dell’edificio.

Affidarsi agli esperti può fare la differenza

La scelta del giusto materiale e delle tecniche di isolamento non è semplice e va fatta tenendo conto delle caratteristiche dell’ambiente in cui si immagina dovrà sorgere la casa. Rivolgersi a dei professionisti rimane la scelta obbligata per evitare errori di valutazione anche gravi.

Pineca è il gruppo di riferimento in Europa, reso grande dalla fiducia che gli accordano numerosi clienti sparsi per tutto il vecchio continente. Non dovrebbe stupire la possibilità di trovare numerosi modelli di case e casette sul sito pineca.it, si tratta del frutto di una grande esperienza nel settore. In questo modo la ditta è in grado di assicurare a tutti i propri clienti la casa cucita sulle proprie esigenze.