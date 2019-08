Due settimane di festeggiamenti a Casciago e Morosolo

Stanno per iniziare due settimane ricche di incontri ed eventi per Casciago e Morosolo.

La Comunità Pastorale di Sant’Eusebio si appresta a salutare Don Norberto Brigatti che lascerà il posto a don Emilio Rimoldi, dopo 11 anni di servizio. Appuntamento domenica 1 settembre, alle ore 17, nella chiesa di Casciago per un momento di preghiera e di testimonianza, seguito da un apericena in oratorio.

Per chi volesse contribuire al regalo della comunità per il sacerdote che si trasferirà a Segrate, potrà lasciare un’offerta nelle parrocchie di Barasso, Casciago, Luvinate e Morosolo. In più chi vorrà potrà inviare un proprio ricordo di Don Norberto all’indirizzo email claudio.santi@gmail.com. Tutti gli scritti verranno poi raccolti in un unico libro.

A Morosolo poi, da venerdì 30 agosto, torna “Morosoccer 2019”, la sagra calcistica\gastronomica, con tornei anche per i più piccoli e musica dal vivo, all’insegna della solidarietà e del divertimento. Quest’anno, per la prima volta, la festa sarà plastic free, con piatti, posate e bicchieri biodegradabili. Qui tutte le info:

Sempre a Morosolo, a partire da martedì 3 settembre si apre la settimana della festa patronale, altrettanto ricca di novità.

Martedì sera si comincia in trasferta, con la serata dedicata a “La spiritualità nell’arte”, un percorso artistico e spirituale realizzato alla Collegiata di Castiglione Olona dalle ore 20.30 (iscrizioni entro il 2 settembre). La grande novità di quest’anno sarà la “Lasagna di sapori diversi” della cena di giovedì sera, che sostituirà la tradizionale “Risottata”, accompagnata da dolci fatti in casa: durante la cena sarà presente anche don Norberto, iscrizione “obbligatoria” entro lunedì 2 settembre in segreteria o presso la sacrestia di Morosolo.

Da venerdì 6 settembre a domenica 8 settembre andrà in scena il torneo misto di pallavolo all’interno dell’oratorio di Morosolo. Sabato 7 settembre si cena insieme con la musica, mentre domenica 8 settembre alle 9.15 cammino con partenza da sant’Eusebio a piedi per arrivare a Morosolo, celebrazione eucaristica presieduta da don Norberto, alle 16.30 benedizione dei canestri e incanto e a seguire cena con musica dal vivo dalle 19.30. Lunedì 9 settembre alle 20.45 Messa per i defunti.