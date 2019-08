A Morosolo torna la sagra del calcio tra sport, cucina e solidarietà

Un menù ricchissimo, un gruppo di amici appassionati, una festa che coinvolge tutto il paese.

C’è questo ma anche molto altro a Morosoccer 2019, la sagra del calcio, undicesima edizione della manifestazione sportivo/gastronomica che si tiene da venerdì 30 agosto a sabato 1 settembre negli spazi dell’oratorio di Morosolo di piazza Giovanni XXIII, col patrocinio del Comune di Casciago.

L’edizione 2019 si caratterizza per un particolare occhio all’ambiente grazie alla scelta “plastic free”: piatti, bicchieri, posate saranno tutte compostabili, limitando al massimo l’utilizzo di plastica inquinante, grazie alla collaborazione con l’azienda TfS Group di Gemonio.

Centro dell’evento è il torneo di calcio a sette, per il quarto anno dedicato alla memoria di Dante Parietti, amico della società organizzatrice (Asd Bidone) scomparso prematuramente. Saranno dodici le squadre che si sfideranno in tre giorni di partite no stop, nel segno del fair play e del divertimento.

Ma ci sarà anche molto altro: dal torneo dedicato ai bambini della domenica mattina a quello di basket 3vs 3 del sabato pomeriggio (iscrizioni sul posto), dai concerti serali fino alle iniziative benefiche che da anni ormai contraddistinguono Morosoccer. Domenica alle 14.30 c’è il torneo di Burraco con i proventi destinati all’Apd Vharese, società che si occupa di promozione sportiva per ragazzi disabili (iscrizioni al numero 3334926518, offerta minima 10 € a giocatore). Sempre domenica 1 settembre alle 18 ci sarà l’estrazione della super lotteria: 50 bellissimi premi in palio e proventi che andranno a finanziare i progetti de L’Anaconda, storica onlus varesina che si occupa di assistenza ai disabili dal 1980. I biglietti (1 € l’uno) saranno disponibili nei giorni della festa.

Il banco gastronomico sempre aperto per tutta la durata della manifestazione con le specialità BBQ dei mastri grigliatori del gruppo organizzatore, ma non solo: ogni pranzo e cena una specialità diversa, dal mexican (Bidon) chili al pulled pork, dalla picanha allo stinco, tutte le sere le deliziose costine BBQ oltre alle tradizionali salamelle, wurstel, patatine e così via. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Azienda Agricola La Motta, si potranno gustare deliziosi formaggi di capra prodotti a chilometri zero, anzi..meno di zero.

Le serate saranno allietate dalla musica: venerdì sera il country coi Chaltrones Original Country, Wild Angels country dance e Dj Luke Jack & Jack, sabato i Fanta Buggy e domenica dj Hermann e la sua Happy Music. Domenica mattina 1 settembre spazio al mercatino di oggetti e hobbistica: chi fosse interessato può contattare su Facebook Greta Capretti o via mail asdbidone@gmail.com per avere una postazione gratuita.

IL PROGRAMMA DI MOROSOCCER 2019