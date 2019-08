È morto l’attore Carlo delle Piane

È morto Carlo delle Piane. Attore per registi come Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Totò, De Sica, aveva raggiunto una grande notorietà nel 1986 con Pupi Avati e il suo “Regalo di Natale“, film che aveva lanciato anche Diego Abatantuono come attore “impegnato”. Con questo film vinse anche la Coppa Volpi a Venezia per la miglior interpretazione maschile.

A dare la notizia della scomparsa è stata la moglie, Anna Crispino. Delle Piane aveva da poco festeggiato i 70 anni di carriera. Tra i film che aveva interpretato vi è anche “Un americano a Roma” del 1954 con un indimenticabile Alberto Sordi. Oltre una quindicina i film interpretati sotto la direzione dell’amico Pupi Avati. Tutto il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa dell’attore.