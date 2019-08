Il fascino del basket NCAA sbarca nel Varesotto: ecco i quattro appuntamenti

Comincia questa sera – martedì 6 agosto – la serie di partite di basket che vedono impegnate le squadre di alcune università americane sui campi della provincia di Varese. Una iniziativa interessante, che permette a molti tifosi nostrani di vedere da vicino l’organizzazione di queste compagini che, in patria, partecipano ai seguitissimi campionati locali che portano poi al torneo NCAA, e a diversi giovani giocatori locali di misurarsi con ragazzi che puntano a un futuro da professionista, in NBA o in giro per il mondo.

Le formazioni americane infatti sfideranno selezioni locali: in un caso, il primo, sarà la squadra universitaria dell’Insubria (i “Condor”) a scendere in campo mentre in due cas casi toccherà a gruppi di giocatori varesini e lombardi che supportano con la propria presenza il circuito cestistico estivo voluto dal circuito College Basketball Tour, supportato a livello locale dalla Asd “We Got Game”. Infine sarà la Mamy Oleggio di Serie B esibirsi nell’ultimo match, quello contro i Wildcats della Northwestern. Ma andiamo con ordine.

martedì 6 agosto: Cus Insubria – Fighting Illini (Illinois University)

Si gioca dalle 19 (ingresso libero) al palasport universitario di via Monte Generoso a Varese, nei pressi del campus di Bizzozero.

I Fighting Illini fanno parte della division denominata “Big Ten”, hanno sede a Champaign e nella loro storia vantano ben 30 presenze al torneo nazionale della NCAA. Allenati da Brad Underwood, hanno nel playmaker Ayo Dosunmu e nel pivot georgiano Giorgi Bezhanishvili i propri punti di forza.

La partita servirà anche a festeggiare il titolo italiano conquistato dai “Condor” dell’Insubria nella primavera scorsa. Tra i biancorossi i nomi più noti sono Lo Biondo, De Vita e Calzavara; in campo anche due giocatori serbi che non fanno parte della rosa ufficiale.

mercoledì 7 agosto: Varese All Stars – Fighting Illini (Illinois University)

Si gioca dalle 20 nella palestra comunale di Gazzada Schianno, in via Matteotti, dove di solito gioca il Sette Laghi di Serie C.

Secondo impegno per i combattenti dell’Illinois a stretto giro di posta e primo appuntamento inserito nel College Basketball Tour. Ingresso fissato a 5 euro ma gratuito per gli under 13.

Avversari degli americani saranno i giovani talenti varesini e lombardi guidati da Andrea Triacca, Andrea Valente e Roberto Assi. In campo i vari Moalli, Vaj, i fratelli Calzavara, Berra oltre a Romanò (Lecco), Pesenato, Fumagalli (Rieti), Buldo (Domodossola).

lunedì 12 agosto: Varese All Stars – Orange Syracuse

Si gioca dalle 19 nella palestra di Vedano Olona, in via Bixio.

Contro gli All Stars Varese – che probabilmente si rinforzeranno con qualche nuovo giocatore – arriverà la squadra dell’Università di Syracuse (si trova nello stato di New York), una delle più rappresentative di tutto il panorama americano. È, ad esempio, la quinta come numero di vittorie nella NCAA, ha raggiunto sei volte le Final Four vincendole nel 2003 con in campo Carmelo Anthony, il giocatore più conosciuto nella storia recente degli Orange. In panchina, allora come oggi, Jim Boeheim che ricopre quel ruolo da 43 anni.

Quest’estate Syracuse – inserita abitualmente nel torneo ACC – ha salutato l’ultima stella, Tyus Battle, non chiamato al draft ma entrato nell’orbita di Minnesota: occhio però al nuovo leader della squadra, l’ala Quincy Guerrier, e all’esordiente Joe Girard III che al liceo ha messo insieme cifre straordinarie ed ha scelto Syracuse nonostante diverse proposte di alto valore.

Ingresso fissato a 5 euro ma gratuito per gli under 13.

sabato 24 agosto: Mamy Oleggio – Northwestern University

Si gioca dalle 19 al PalaEolo di Castelletto Ticino e sarà la prima amichevole ufficiale della Mamy Oleggio, squadra di Serie B allenata dal coach varesino Paolo Remonti.

Insediata nella città di Evanston in Illinois e inserita nella Big Ten Division (come i Fighting Illini), ha una storia meno ricca rispetto alle altre squadre ma di recente – nel 2017 – ha saputo raggiungere per la prima volta il torneo NCAA sotto la guida dell’attuale tecnico Chris Collins. Salutate le star Vic Law e Derek Pardon (ingaggiato da Reggio Emilia per l’anno prossimo) i Wildcats si affidano ora ai nuovi leader designati, ovvero AJ Turner ed Anthony Gaines.