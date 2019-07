Sfida al sapore di NCAA per i “Condor” del Cus Insubria

L’estate porta con sé, per gli amanti della pallacanestro, anche le tournée europee di molte squadre di college statunitensi, ricche di giocatori che negli anni a venire potrebbero tentare la carta della NBA o, almeno, tornare alle nostre latitudini per mettersi in gioco nei principali campionati del Vecchio Continente, Italia inclusa.

Nell’agosto 2019, per esempio, sarà in viaggio nel nostro paese la squadra dei Fighting Illini, rappresentativa cestistica dell’Unversità dell’Illinois che vanta una solida tradizione (cinque volte alle Final Four NCAA, 30 al torneo nazionale da quando esiste con questa formula) nell’ambito del college basket a stelle e strisce. (foto in alto: il freshman Da’monte Williams – K. Garthoff/Illinois Athletics)

I “lottatori dell’Illinois” saranno impegnati sul campo anche a Varese dove sfideranno la selezione del Cus Insubria, i cosiddetti Condor, che nel maggio scorso hanno vinto il campionato universitario italiano superando il Cus Milano nelle finali disputate a L’Aquila. L’appuntamento è fissato per il prossimo 6 agosto, martedì, alle ore 19 nella “casa” della squadra varesina, il palazzetto dello sport di via Monte Generoso nei pressi del campus di Bizzozero.

Per i Condor si tratta di una grande occasione dal punto di vista sportivo, perché sfidare una formazione dello spessore dei Fighting Illini è certamente una sfida affascinante (oltre che assai difficile) che permetterà ai giovani biancorossi di venire a contatto con una organizzazione e un. Un match che è motivo di orgoglio per tutto il Cus Insubria del presidente Eugenio Meschi, che ha voluto festeggiare in questa maniera lo storico titolo tricolore universitario.

Il match tra Cus Insubria e Fighting Illini non sarà però l’unico in cui scenderà in campo una formazione universitaria americana. Un ulteriore appuntamento si terrà lunedì 12 agosto nella palestra di Vedano Olona (ore 19): nell’ambito dell’ormai tradizionale CBT (College Basketball Tour, circuito che da diversi anni propone incontri di questo genere) si disputerà l’incontro tra l’università di Syracuse e una selezione di giocatori provenienti da tutta la Lombardia. Anche gli Orange di Syracuse (Stato di New York) vantano grande tradizione a livello di pallacanestro e hanno vinto il campionato NCAA nel 2003 con Carmelo Anthony in campo.