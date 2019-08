Festival dei fuochi, gran finale a Sesto Calende

L’edizione 2019 del “Festival di Fuochi d’Artificio” si sta avviando verso la conclusione, con i Festeggiamenti di San Vito ad Omegna che segnano anche un po’ la fine dei grandi eventi estivi. Come già avvenuto lo scorso anno, il Lago d’Orta ha aperto e chiuderà la rassegna, con due spettacoli piromusicali in programma domenica 25 agosto e domenica 1 settembre alle ore 21.30 realizzati da GFG Pyro di Fabio Graziani, che per il Gran Galà piromusicale di chiusura sarà affiancato dalla storica azienda Martarello Group.

Dopo l’annullamento dello spettacolo pirotecnico di Sesto Calende dello scorso 27 luglio, ad accompagnare le ultime tappe della rassegna “Festival di Fuochi d’Artificio” ci penserà proprio la cittadina sul Ticino con uno spettacolo sul lungo fiume in calendario sabato 31 agosto alle 22.30.

La serata, coordinata dall’Associazione Turistica Pro Sesto Calende e l’amministrazione comunale unitamente agli enti preposti, sarà ricca di eventi che accompagneranno il pubblico fino al grande spettacolo realizzato dalla rinomata ditta Parente Fireworks. La chiusura delle strade del centro città è fissata per le ore 18.00. A partire dalle ore 19.00 gruppi musicali in Piazza Guarana, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi. Divertimento per i più piccoli con le giostre e i gonfiabili in Piazza Berera. E per gli amanti delle eccellenze dell’artigianato e dei sapori tipici del territorio in Viale Italia tornano i mercatini “Un Fiume tra Arti e Sapori”. Per informazioni e aggiornamenti Info Point Sesto Calende – tel. +39 (0)331 919874.