Fulmine cade su un albero e lo fa “esplodere”

Oggi, giovedì 22 agosto, alle ore 7.30, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti nel comune di Porto Valtravaglia, in località Musadino per un’operazione di messa in sicurezza.

Galleria fotografica Abete colpito da un fulmine a Musadino 4 di 6

Un grosso abete nei pressi della chiesa è stato colpito da un fulmine: il tronco è letteralmente esploso. I pezzi sono stati sbalzati a decine di metri di distanza ed hanno colpito alcune auto in sosta e due edifici.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’area e effettuato un sopralluogo. Gli addetti del comune si sono occupati di rimuovere i pezzi dell’albero. Non si sono registrati feriti.