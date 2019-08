Gavirate amica delle persone con demenza

Il prossimo 31 agosto e 1 settembre a Gavirate si terrà la terza edizione del “Alzheimer Fest” (qui tutto il programma). A sostegno di questa iniziativa scenderà in campo anche il comitato “Gavirate per Gavirate”, nel percorso “Dementia Friendly”.

Diverse le attività di inclusione adottate, come il percorso di stimolazione multisensoriale tra le montagne del Campo dei Fiori o le feste sul lungo lago e all’oratorio.

«Il nostro comune si è sempre contraddistinto per lo spirito solidaristico e per la sua capacità inclusiva, come ad esempio l’accoglienza dei bambini di Chernobyl o il sostegno ai terremotati del Friuli, della Campania e in ultimo, il lavoro svolto dalle 28 realtà associative a favore del progetto “Casa del Futuro”di Amatrice – spiega Gianni Lucchina con una nota del comitato – Inoltre Gavirate è tra le 24 comunità italiane amiche delle persone con demenza».

Una realtà che ha saputo contraddistinguersi anche a livello Nazionale, grazie all’opportunità di organizzare la 1° Alzheimer Fest Nazionale. Durante questo percorso ci saranno incontri divulgativi, eventi ludici, culturali e sportivi orientati alla partecipazione della cittadinanza.

«Il Comitato Gavirate per Gavirate vuole promuovere questo percorso e farà la propria parte per fare della inclusione la peculiarità del nostra Comunità» – conclude Lucchina che invita tutti i cittadini a parteciparvi il prossimo weekend.