Giovane sub si sente male dopo immersione, interviene l’elisoccorso

Elisoccorso in azione sul lago Maggiore a Castelveccana per salvare un giovane sub. Il ragazzo di 15 anni, infatti, ha accusato un malore a seguito di un’immersione, forse a causa di una risalita troppo rapida.

Sul posto si sono recati i soccorritori di Areu con un’ambulanza e con l’elicottero, oltre ai carabinieri della Compagnia di Luino. Il giovane, originario di Dairago e impegnato nell’attività subacquea con la famiglia, è apparso comunque cosciente e non in immediato pericolo di vita ma è stato subito trasportato all’ospedale di Bergamo con il velivolo.