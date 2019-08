Il Gip dice “no”, Chiara Lazzarini rimane ai domiciliari

Chiara Lazzarini rimane ai domiciliari: il GIP del Tribunale di Busto Arsizio ha detto “no” alla richiesta della difesa dell’imputata di revocare la misura cautelare cui l’ex assessore alle opere pubbliche è sottoposta dallo scorso 16 maggio, quando è stata arrestata nell’ambito dell’ inchiesta “Piazza Pulita” insieme a Gianbattista Fratus e Maurizio Cozzi.

Lo riporta LegnanoNews secondo cui dal giudice per le indagini preliminari è arrivato un diniego anche per la richiesta di sostituire gli arresti domiciliari con il divieto di dimora a Legnano (ovvero l’obbligo di non soggiornare nella Città del Carroccio), formulata in subordine alla revoca della misura cautelare. Contro la decisione del GIP, ora, Lazzarini e il suo legale dovranno valutare la possibilità di rivolgersi al Tribunale del Riesame.