Con gli Alpini sul Monte Grumello alla scoperta della Linea Cadorna

(La vista dal Monte Grumello)

Due giorni di festa, e una bella escursione, con gli Alpini di Porto Ceresio.

Sabato 31 agosto dalle 20 alla cappella del cimitero, le celebrazioni solenni, con l’alzabandiera, la messa e il corteo fino al monumento dei Caduti, con l’accompagnamento della banda “La Concordia” di Besano. Seguirà un rinfresco per tutti in piazza Bossi.

Domenica 1° settembre la festa prosegue con una bella passeggiata al Monte Grumello, luogo da cui si gode una vista meravigliosa sul Ceresio e le montagne che lo circondano, che consentirà di andare alla scoperta delle fortificazioni della Linea Cadorna.

L’appuntamento è alle 9 in località Crocetta. Durante il percorso sarà proposta una rappresentazione di scene di vita in trincea, mentre in vetta ci saranno l’alzabandiera e una commemorazione, cui seguirà una sosta per consumare il pranzo al sacco.

Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione per la visita alle trincee telefonando allo 0332 919308 (Renato Bianchi). Su prenotazione è possibile usufruire di un servizio navetta per arrivare in località Crocetta (telefonare allo 0332 919753 Ercole Bianchi).

Qui la locandina con i dettagli del programma