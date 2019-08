Incendio in un magazzino di autoricambi, paura ad Arona

Incendio in un magazzino di autoricambi in Arona a due passi dal centro, dove, come ogni sabato sera d’estate, il lungolago era gremito di persone. Le immagini sono state riprese da Riccardo Rico Reina, residente nelle vicinanze e collaboratore di Personal Reporter che ha pubblicato il video sul proprio canale Youtube. Le fiamme e il fumo erano visibili anche dalla sponda lombarda, nella zona di Angera. Di seguito la descrizione della scena da parte di chi era presente sul posto

Un primo forte boato, udito intorno alle 23,30 di ieri sera dai residenti in zona, seguito da altri e una colonna di fumo denso a causa di un grande incendio di un autoricambi in via Milano ad Arona, cittadina del Lago Maggiore. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dal comando di Novara, dal distaccamento di Arona, di Borgomanero e Romagnano Sesia. Presenti immediatamente anche il 118 che ha portato l’assistenza e i primi soccorsi. A gestire la sicurezza diverse pattuglie di Carabinieri giunte dalla vicina Compagnia di Comando.