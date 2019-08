Incidenti e camion bloccati, problemi sulle strade di Varese

Una raffica di incidenti e problemi viabilistici sulle strade di Varese, tra le 12.30 e le 13 di oggi, venerdì 23 luglio.

Primo episodio in largo Flaiano-viale Borri: ferito in modo lieve un motociclista di 26 anni. Analogo episodio poco dopo in via Medaglie d’Oro, alle 12.50, uno scontro tra auto e moto (ferita una donna di 48 anni, non in pericolo di vita).

Appena prima delle 13 un mezzo pesante è uscito fuori strada in via Bolchini a Masnago: ancora in corso i rilievi e i soccorsi.

Da ultimo, non bastassero gli incidenti, c’è stato anche un camion che si è incastrato bloccando via Walder, a Biumo Inferiore: si sta lavorando per rimuoverlo, il conducente verrà sanzionato perché ha violato il divieto di ingresso presente nella stretta via.