Intensi controlli nel weekend del controesodo, denunciato un commerciante

Negli ultimi giorni, in occasione del cosiddetto “controesodo estivo”, i Carabinieri della Compagnia di Varese hanno intensificato i controlli sulle principali zone della città di Varese e Comuni limitrofi con un servizio straordinario di controllo coordinato del territorio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Varese, al fine di esercitare una concreta azione di prevenzione e repression dei reati contro it patrimonio e garantire una maggiore sicurezza reale e percepita dai cittadini, con particolare attenzione at periodo del rientro dalle ferie estive.

Nelle giornate di sabato e domenica sono stati infatti effettuati numerosi controlli nel centro e nelle zone periferiche del capoluogo, con l’obiettivo di porre sotto la lente di ingrandimento le arterie stradali di maggior traffico veicolare ed i luoghi di maggiore afflusso di persone (centri commerciali, parcheggi, piazze principali, ecc…) quali dove i Militari dell’Arma hanno proceduto a numerosi controlli di polizia, mediante l’identificazione di 215 persone, di cui oltre 40 cittadini extracomunitari, tutti regolari sul territorio nazionale e 118 veicoli in circolazione.

Sono state inoltre elevate 8 contravvenzioni al Codice della Strada per varie infrazioni commesse da automobilisti ed effettuate 2 perquisizioni domiciliari e 3 personali e veicolari alla ricerca di armi e munizioni. Numerosi sono stati i posti di controllo effettuati dai Carabinieri nelle principali arterie stradali, anche con particolare riferimento alle zone periferiche, finalizzati garantire una massiccia presenza sulle strade ed un maggiore controllo della circolazione e sicurezza stradale.

Inoltre, sono stati segnalati alla locale Prefettura – di Varese, un 50enne ed un ventenne di Varese, in quanto sottoposti a perquisizione personale, sono stati sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti del tipo “hashish” e “marijuana”, detenuta per use personale.

Sempre nel corso del servizio i Carabinieri della Stazione di Gavirate e del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese un 25enne commerciante di Gavirate poichè ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate e danneggiamento.

In particolare i militari dell’Arma sono intervenuti nel pomeriggio di ieri nei pressi di un bar sito in quel viale Ticino, dove in seguito a dei rapidi accertamenti hanno accertato che il soggetto, a causa di una lite scaturita per motivi connessi a dissidi di natura privata, avrebbe poco prima aggredito un operaio di origini marocchine, cagionandogli lievi lesioni personali mediante l’utilizzo di una bottiglia in vetro, per poi causare il danneggiamento del lunotto posteriore e di un finestrino dell’autovettura della vittima.