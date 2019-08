La pista di Linate è stata “demolita”

Una lunga distesa di cemento e polvere. È così che si presenta la pista di Linate a poco più di una settimana dalla chiusura dello scalo.

“Dopo aver completato la demolizione della pista di Linate lunga 2,4 chilometri, siamo già al lavoro per il suo rifacimento”, si legge in un tweet di SEA, nel quale vengono mostrati i mezzi già al lavoro per realizzare.

Ora inizia infatti la parte più lunga e complicata dei lavori che interessano lo scalo milanese, quella della ricostruzione. Operai e mezzi lavoreranno senza sosta fino al 27 ottobre mentre -come ormai è noto a tutti- i voli sono stati trasferiti a Malpensa.