L’Aperol Spritz Party fa tappa a Samarate: un week end di eventi

Samarate, durante il primo week end di settembre, sarà una delle trecento tappe italiane dell’Aperol Spritz Party, l’iniziativa di eventi volti a festeggiare il centenario dell’aperitivo preferito di molti italiani.

Sabato 31 agosto, al bar gelateria “I portici” (in via Giuseppe Verdi), ci sarà la diretta di Radio Lupo Solitario con il dj Manuel Jametti e le percussioni di Simon Martillo. Nel corso della serata, poi, ci saranno molti giochi con premiazioni e schiuma party.

Domenica 1 settembre, invece, la festa inizierà alle 19 con dei concerti live dei Town the original why not e Cello vs guitar. Non mancheranno, per tutto il week end, stand gastronomici con salamelle, patatine, polpette al sugo, panzerotti, fritto misto e spritz.