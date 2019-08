L’impegno di MV Agusta per il sociale: donata una moto a Unicef

MV Agusta ha deciso di donare una f3 800 all’Unicef. La moto, in speciale livrea Unicef, è stata messa all’asta al prestigioso ‘Summer charity gala‘ di Porto Cervo, avvenuta sabato 10 agosto. Tra le tante star presenti, l’organo dell’ONU dedicato all’infanzia è riuscito a vendere diversi beni, tra opere d’arte, pezzi unici ed esperienze esclusive.

La moto – un f3 800 Edizione speciale Unicef – ha le stesse caratteristiche del modello di serie: motore 3-cilindri con 150 cavalli e una velocità massima di oltre 240 km/h. La cifra spesa per la moto è stata ragguardevole: 100 mila euro, che saranno interamente dedicati ai programmi dell’Unicef per la protezione dei bambini. «Siamo estremamente felici che la nostra moto sia stata venduta a una cifra così alta», ha dichiarato Timur Sardarov, CEO dell’azienda della Schiranna. «Tutte le nostre moto – ha aggiunto – sono prodotte a mano, con la passione, l’orgoglio e l’esperienza di una vita. Questa Edizione Speciale è unica; sapere che aiuterà l’Unicef in una causa così nobile rende orgogliosi tutte gli uomini e le donne coinvolte nella realizzazione. Colgo l’occasione – conclude – per ringraziare l’Unicef per averci dato l’opportunità di dare un contributo nel loro straordinario lavoro a favore dei bambini».

Il ‘Summer charity gala’ è stata una vera e propria sfilata di star. Nello scenario della rada di Porto Cervo, Unicef ha organizzato insieme alla casa di moda fiorentina LuisaViaRoma un grande evento per poter raccogliere soldi necessari ai propri progetti umanitari. Tra i tanti ospiti c’erano Adrien Brody, Alicia Silverstone, Christopher Walken, Emily Ratajkowski, Vanessa Hudgens, Claudio Marchisio e tanti altri. A seguito dell’asta, un after party con esibizioni dal vivo di Shirley Bassey, Ellie Goulding e dei DJ Guy Berber e Blond:ish.