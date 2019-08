Lunedì presidio sindacale alla Orsa. Astuti: “Investire sulla sicurezza”

(Un reparto di lavorazione della Orsa di Gorla Minore)

Un presidio di protesta già convocato per lunedì dalla Cgil, e la richiesta di investimenti sulla sicurezza.

Sono queste le prime reazioni al gravissimo incidente sul lavoro in cui oggi pomeriggio ha perso la vita Davide Misto, operaio 39enne della Orsa di Gorla Minore.

Umberto Colombo, segretario generale della Cgil Varese, annuncia un presidio di protesta davanti all’azienda, dove agli inizi di luglio si era già verificato un grave incidente,

Su quanto accaduto oggi nell’azienda di Gorla Minore è intervenuto in serata anche il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti: “Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Davide Misto, il lavoratore della Orsa che ha perso la vita oggi – scrive il consigliere varesino – Gli incidenti sul lavoro sono una grave ferita del nostro tempo rispetto alla quale non possiamo e non dobbiamo rimanere inerti. Queste gravi tragedie richiamano tutte le istituzioni a un impegno sempre più forte sul tema della prevenzione. È proprio in questo senso che Regione Lombardia deve promuovere un forte piano di investimenti e supportare ATS con personale e risorse che permettano di migliorare le operazioni di prevenzione. Ci vuole un piano straordinario per porre fine a questa grave piaga sociale”.