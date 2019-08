La comunità si chiude nel dolore per la morte di Davide

Una tragedia che ha colpito l’intera comunità marnatese. Il grave infortunio in cui oggi ha perso la vita Davide Misto, 39 anni, di Marnate, morto alla Orsa di Gorla Minore mentre stava lavorando, è di quelle che fanno male davvero.

Davide – papà di un ragazzino di 14 anni e di una bambina di 3 anni – era benvoluto per il suo carattere, la sua simpatia e la sua serietà sul lavoro, ma sono queste le poche notizie che trapelano.

Con una decisione dettata dal rispetto del grande dolore che ha colpito la famiglia, gli amministratori del gruppo Facebook “Sei di Marnate se…” hanno deciso di chiudere i commenti alla tragica notizia, per lasciare che a piangere Davide siano gli amici veri, i suoi cari, la sua famiglia.

Intanto sono già state avviati tutti gli atti per far luce su quanto accaduto nell’azienda di Gorla Minore. Subito dopo l’incidente sul posto sono arrivati i Carabinieri di Saronno e l’Ats Insubria per raccogliere i primi elementi utili alla comprensione della dinamica della tragedia. Nelle prossime ore sarà inoltre disposta l’autopsia.