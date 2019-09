L’ultimo saluto a Davide Misto: “Vivrai nei cuori di chi ti vuole bene”

Davide capatosta, Davide che scherzava sempre e che sognava di vedere il Taranto in serie A. Sulla bara bianca una sciarpa e una maglietta della sua squadra e della sua città d’origine. Così il 39enne Davide Misto è stato salutato per l’ultima volta dalla moglie e dai familiari più stretti, dai parenti e dagli amici venuti dalla Puglia e dagli amici che aveva conosciuto qui, da tutti i colleghi della Orsa, l’azienda in cui un maledetto macchinario ha messo fine alla sua vita lo scorso 30 agosto.

La cerimonia funebre nella chiesa di Sant’Ilario piena, nell’omonima piazza di Marnate dove ha trovato posto chi non è riuscito ad entrare, è stata officiata da don Franco Bernini davanti a centinaia di persone che lo conoscevano e avevano imparato ad apprezzare il suo carattere solare e la sua voglia di fare, il suo amore per la famiglia e la sua determinazione.

Per salutarlo il gruppo (presente in chiesa con la dirigenza) ha scelto di chiudere per un giorno non solo l’azienda di Gorla Minore ma anche tutte le filiali. Per 24 ore la fabbrica è rimasta muta e ha fatto un passo indietro davanti al dolore di una famiglia che ha perso a soli 39 anni un padre, un marito, un fratello, un cugino.

I colleghi c’erano praticamente tutti e anche qualche ex-operaio, oggi in pensione, si è sentito in dovere di essere presente anche se non aveva mai condiviso nemmeno un turno con lui. Anche i sindacati confederali non hanno fatto mancare la loro rappresentanza. Un lungo applauso commosso ha fatto seguito alle poche ma significative parola di un amico che ha parlato a nome di tutti coloro che lo conoscevano: «Misto vivrai sempre nei nostri cuori».