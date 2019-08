Maltempo, Luino: “Pessime previsioni, massima prudenza”

Dopo il grande temporale di stamane, la situazione permane ancora critica in alcune aree della Città, poiché la caduta di piante al Cucco, a Colmegna, alla diga di Creva e alle Serenelle ha richiesto un pronto intervento.

Lo fa sapere l’amministrazione comunale in una nota.

Ora la viabilità al lungolago, alle Serenelle e al Cucco è tornata normale. Attualmente si sta operando presso la diga di Creva. Si chiede grande prudenza alla guida, considerate le previsioni metereologiche delle prossime ore.

«L’amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che sono prontamente intervenuti e che stanno ancora lavorando per riportare ordine in Città, soprattutto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per l’impegno dimostrato in queste ore», concludono dal Comune.