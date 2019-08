Nasce il comitato per la salvaguardia e valorizzazione dell’immobile comunale ex asilo di via Manzoni/via Roma

Riceviamo e pubblichiamo la nota che sancisce la nascita del comitato per la salvaguardia dell’immobile ex Asl di via Mazoni a Saronno

ll giorno 30 luglio é stato costituito il Comitato senza scopo di lucro denominato: “Comitato di cittadini per la salvaguardia e valorizzazione dell’immobile comunale ex asilo di via Manzoni/via Roma”.

Il Comitato, che accoglie in maniera trasversale cittadini interessati alla salvaguardia di importanti aspetti del Bene Comune della città di Saronno, si prefigge di promuovere, sino al suo ottenimento, il vincolo d’ ”interesse culturale” ex art. 13 D.Lgs 42/2004 sul compendio immobiliare di proprietà comunale sito tra via Roma e via Manzoni già sede dell’Asilo Vittorio Emanuele II, ufficialmente operativo sin dal 1910 quale asilo per i figli dei contadini poveri di Saronno.

Sarà pertanto promossa ogni iniziativa ritenuta opportuna per vincolare, tutelare e valorizzare le predette costruzioni storiche, e relative pertinenze, prevenendo eventuali demolizioni totali, sia nel caso l’immobile restasse di proprietà pubblica, sia nel caso lo stesso fosse alienato a terzi, collaborando a tal fine con l’Amministrazione Comunale.

Il Comitato potrà svolgere anche attività direttamente connesse e accessorie a quelle istituzionali, quali ad esempio quelle relative alla tutela e valorizzazione di altri immobili e beni architettonici pubblici e privati di Saronno.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, il Comitato intende inoltre garantire la propria collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative di comune interesse. In mattinata é stata data comunicazione all’Amministrazione Comunale della costituzione del Comitato. E’ stata inoltre inviata una richiesta di valutazione del complesso alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como. Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese supportata da documentazione di tipo storico e amministrativo.

Nel mese di settembre il Comitato, che rimane aperto ad ulteriori adesioni di cittadini che si prefiggano gli stessi scopi di tutela e salvaguardia di immobili e beni architettonici pubblici e privati di Saronno, presenterà alla stampa in maniera più approfondita le finalità e iniziative che intende perseguire.