I nuovi orari estivi delle poste di Lonate Pozzolo

Rimodulazione dell’orario giornaliero estivo di Poste Italiane a Lonate Pozzolo, al fine di «garantire un maggior equilibrio tra la fisiologica flessione della domanda dei servizi postali nel periodo estivo e la relativa offerta».

I nuovi orari sono confermi agli standard fissati dal ministero delle comunicazioni aggiornati nel 2013: gli uffici postali a presidio unico possono avere una rimodulazione con orario non inferiore a 3 giorni a settimana e a 18 ore settimanali; nei comuni a prevalente vocazione turistica i sindaci possono concordare con le poste ampliamenti di orario. Chiaramente, ai cittadini dei comuni interessati alle modifiche viene garantita la tempestività di informazione sulle variazioni.

In particolare, l’ufficio di Sant’Antonino Ticino rimarrà chiuso per otto giorni non consecutivi per degli interventi; le chiusure saranno dall’8 al 10 agosto, dal 16 al 17 agosto ed, infine, dal 22 al 24 agosto.

Agli utenti Poste Italiane assicura ogni possibilità di chiarimento e di informazione per le variazioni di orario dei punti postali, in modo da ottimizzare il servizio offerto.

Inoltre, sono attivi i servizi online, l’app Banco Posta e Ufficio Postale per chi dovesse effettuare pagamenti di bollettini o gestire i conti corrente.