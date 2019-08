Paella e Sangria ed escursioni per il weekend

Dopo i grandi festeggiamenti di Ferragosto le sagre continuano e coloro che sono rimasti in città potranno passare il weekend tra i buoni sapori, dopo una bella passeggiata tra i tanti sentieri della nostra provincia. Ecco le idee per il weekend

IL METEO

Venerdì 16 agosto: soleggiato con cielo velato da nubi alte nel pomeriggio. Asciutto. Temperature stazionarie. Sabato 17 agosto: abbastanza soleggiato con cielo velato e passaggi nuvolosi a tratti estesi su Alpi e Prealpi. Asciutto. Domenica 18 agosto: prosegue soleggiato o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Temperature massime in rialzo. Zero termico sulle Alpi verso 4400 m.

SAGRE E FESTE

Brebbia – Anche quest’anno il Comitato Festeggiamenti San Rocco, con il patrocinio del Comune di Brebbia, organizza la tradizionale festa articolata in tre serate. Da venerdì a domenica – Tutto il programma

Malnate – Dal 9 al 18 agosto, a Malnate, presso l’area feste di via Pastore continua “Aspettando insieme Ferragosto” con tanta musica, ballo e ottima cucina. La manifestazione si svolgerà in strutture coperte, anche in caso di maltempo – Tutto il programma

Bodio Lomnago – Torna la Sagra della Paella e Sangria a cura della pro loco. L’appuntamento è per i weekend del 17/18 agosto e del 24/25 agosto dalle ore 19.00 con la tradizionale Paella alla valenciana con carne (lonza, pollo e salsiccia), pesce (calamari, gamberi e cozze) e verdure fresche (piselli e peperoni) amalgamata con spezie importate direttamente dalla Spagna e cucinata al momento in pentole da 3 Kg per garantire a tutti un prodotto fresco e fragrante. Nel menù potete trovare inoltre fritto misto, grigliate di carne, patatine fritte e, novità dell’anno, hamburger vegani. Dalle 21, ogni sera, musica live: sabato 17 agosto “Libera uscita“, domenica 18 “Fumetti Furbetti“, sabato 24 “The guitar show” e domenica 25 “…e-toys“. – Tutto il programma

Porto Valtravaglia – Dal 14 al 18 agosto a Porto Valtravaglia, Festa di San Rocco, tanti eventi in programma e tante serate da trascorrere all’insegna della musica e del buon cibo. – Tutto il programma

Tradate – Dal 10 al 16 agosto 2019, torna il tradizionale appuntamento di Ferragosto al Rione Allodola, in occasione della Festa della Beata Vergine Maria Assunta. Anche quest’anno sono previste serate a tema con musica e banco gastronomico. – Tutto il programma

Porto Ceresio – Torna “Artisti di strada a Porto Ceresio”, organizzato dalla compagnia Auriga Teatro, in collaborazione con la Pro Loco Porto Ceresio. Il primo appuntamento è per venerdì 16 agosto con gli spettacoli “Attenti a quei due” e “PamPam Show” di Auriga Teatro, e si termina venerdì 30 agosto con lo spettacolo “Rapa Rules Show” di e con Marco Raparoli di Circolamento. – Tutto il programma

Jerago con Orago – “Jerago Beach 2019 a tutto Vasco”, venerdì sera con la cover band di Vasco Rossi. Ingresso libero, apertura ore 18. Chiusura a mezzanotte. Bar e servizio ristorazione a cura di Ravizzoli Catering. Aperti tutta sera. In programma anche baby dance – Tutto il programma

San Domenico – Il terzo appuntamento della quarta edizione di Vette d’artificio è in programma questa sera, venerdì 16 agosto a San Domenico di Varzo (Valle Divedro). Sarà lo spettacolo più “alto” della rassegna: verrà infatti ospitato nella meravigliosa conca alpina dell’Alpe Ciamporino, a circa 2.000 metri di altitudine, in uno scenario naturalistico davvero mozzafiato. – Tutto il programma

INCONTRI e MOSTRE

Varese – Fino al weekend proseguono le aperture straordinarie: il Museo civico di Villa Mirabello e l’esposizione di Guttuso resteranno aperti fino a domenica dalle 10.00 alle 18.00; sempre domenica poi, alle ore 11.00, confermata anche la visita guidata alle opere del maestro di Bagheria (costo 10 euro, biglietto incluso). Stessi orari (10.00/18.00 fino a domenica) anche per il Museo d’arte moderna e contemporanea al Castello di Masnago. `

`Al Sacro Monte, invece, la Casa Museo Pogliaghi, il Museo Baroffio e la Cripta del Santuario prolungano eccezionalmente le proprie aperture, garantendo ai visitatori l’ingresso anche nel tardo pomeriggio: oggi resteranno operativi dalle 14.00 alle 18.00; sabato 17 e domenica 18 dalle 10.00 alle 19.00. Apertura serale, da ultimo, anche per la sede FAI di Villa Panza e per la mostra di Sean Scully, visitabili da oggi a domenica fino alle 20.30.`

Varese – Domenica alle 16 il “Gruppo Comunità Russa”, racconti della loro terra accoglienza e rapporti con il nostro territorio, con momenti musicali danze tipiche e degustazioni cibo russo. Ritrovo Parco degli Ulivi in Via Monte Bernasco in caso di mal tempo gli incontri si terranno nella sala parrocchiale piazza Buzzi, 2A. Evento organizzato da Associazione Sportiva Dilettantistica PGS Folgore Bosto.

ESCURSIONI

Lavena Ponte Tresa – Domenica “La Via Francisca del Lucomagno: 1° tappa”, da Lavena Ponte Tresa a Ganna. Alle 09.00, partenza con autobus – fronte Stazione Varese FS, Piazzale Trieste, 3. Alla scoperta del nostro territorio: escursione di intera giornata organizzata da Morandi Tour. Visita guidata con accompagnatore percorrendo l’antico sentiero di pellegrinaggio passando per il Parco dell’Argentera con i suoi mulini affrescati; visita al Maglio di Ghirla risalente al XVIII secolo e alla Badia di Ganna, piccolo gioiello dedicato alla memoria del Martire San Gemolo. Camminata adatta a tutti. Prenotazione obbligatoria. Info e costi: laviafrancisca@moranditour.it | 0332 287146 www.moranditour.it.

Varese – Domenica “Qua e là – L’Arte nei QUArtieri – Tra le vie della Castellanza” – Visita guidata a Biumo Inferiore. Alle ore 16.00 ritrovo alla Chiesa della Madonnina in Prato (Piazza Madonnina in Prato), durata visita guidata 2 ore ca, al termine omaggio varesino a tutti. Evento organizzato da Associazione Immagina Arte Cultura Eventi.

SPORT

Varese – Appuntamento di mezz’agosto con il galoppo, all’ippodromo varesino de “Le Bettole”: nella serata di sabato 17 va infatti in scena una riunione con sei corse, che prenderà il via intorno alle ore 20,50 per concludersi intorno alle 23,30. Il programma non prevede grandi classici dell’ippica bosina, quindi il clou è rappresentato dalla sesta corsa, il premio “Famiglia Pastorelli” – Tutto il programma

Besozzo – Giovanissimi in gara nel centro di Besozzo. Domenica 18 agosto gli atleti tra i 7 e i 12 anni si contenderanno il trofeo messo in palio dall’Amministrazione nella gara organizzata dalla “Binda” – Tutto il programma