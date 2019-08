Festa all’Allodola per i 200 anni della chiesetta

Dal 10 al 16 agosto 2019, torna il tradizionale appuntamento di Ferragosto al Rione Allodola, in occasione della Festa della Beata Vergine Maria Assunta. Anche quest’anno sono previste serate a tema con musica e banco gastronomico. Inoltre, in occasione del bicentenario della costruzione della chiesetta dedicata alla Beata Vergine Assunta, la sera di mercoledì 14 agosto, a partire dalle 20 si terrà una processione rievocativa, con partenza da via dei Cappuccini. A seguire alle 21.30 musica con Infilss Chain.

Per giovedì 15 agosto, è prevista alle 10.30 la santa messa solenne per il bicentenario. Al termine della celebrazione vi sarà il volo dei colombi e lancio dei palloncini. La festa proseguirà in serata con lo stand gastronomico e la musica con i Boomerang Pooh Tribute Band.