Giovanissimi in gara nel centro di Besozzo

Appuntamento organizzativo per la Società Ciclistica Alfredo Binda, il club che ogni anno allestisce la Tre Valli Varesine ma che è attiva anche nell’ambito del ciclismo giovanile. Domenica prossima, 18 agosto, andrà infatti in scena il 2° Trofeo Comune di Besozzo – in collaborazione con la amministrazione locale – aperto alla categoria Giovanissimi, quella di ingresso per il pedale agonistico.

In gara ci saranno tutte le fasce d’età che compongono la categoria, da G1 a G6 (quindi tra i 7 e i 12 anni) sia maschili sia femminili; il percorso si snoderà nel pieno centro della cittadina e misura 1,2 chilometri e potrà essere provato dai giovani atleti a partire dalle 8,45. Le corse scatteranno dalle 9,30 da via XXV Aprile, la strada principale che attraversa Besozzo; il ritrovo è fissato al vicino Teatro Duse.

Nella circostanza, la “Binda” schiererà oltre 30 volontari a presidio del percorso, insieme agli uomini della Polizia Locale di Besozzo e a quelli della Croce Rossa Italiana con la quale la società organizzatrice ha firmato un accordo di collaborazione in tema di salute e sicurezza.

Il Trofeo Comune di Besozzo è parte integrante del “Progetto Binda 2019” che racchiude tutti gli eventi organizzati dalla società del presidente Renzo Oldani in questa stagione sportiva. Un calendario che si concluderà a ottobre con le gare internazionali: domenica 6 ottobre si corre la 4° Gran Fondo Tre Valli Varesine dedicata agli amatori mentre martedì 8 ottobre sarà la volta della 99a Tre Valli Varesine per i professionisti.