Yoga e solidarietà, una domenica speciale a Besozzo

1L’amministrazione comunale di Besozzo prosegue nell’obiettivo di creare abitudini gentili in un vero e proprio percorso partecipato di gentilezza. La proclamazione di Besozzo, grazie al Movimento Italia Gentile, a maggio 2025, quale comune gentile rappresenta il motore per organizzare con regolarità momenti dedicati».

È per questo che domenica 17 maggio dalle ore 14.30 nella cornice del parco del Cioss (Besozzo superiore, di fronte al Comune) si terrà la terza edizione dell’evento nazionale dedicato a pratiche di benessere riconosciute dalla scienza secondo il metodo My Life Design ideato da Daniel Lumera. Le pratiche saranno guidate dalla volontaria Meena Di Guida, facilitatrice certificata presso l’Accademia Dhyana, in più ci sarà un intervento di Yoga condotto da Antonella De Santis, di Ganesha’s Belly. L’evento, organizzato contemporaneamente in diverse città italiane grazie all’impegno dei volontari, nasce anche con uno scopo solidale: sostenere attraverso le donazioni il progetto “Kids and Teens for Free” promosso da Lumera ODV, dedicato a minori in situazioni di svantaggio.

«Un’occasione speciale –commenta Meena Di Guida – per ritrovarsi e insieme camminare e respirare in consapevolezza, con presenza, autenticità e verità».

«Attraverso una breve pratica di yoga – interviene Antonella De Santis – porteremo autenticità e presenza nel corpo fisico, esplorando il movimento come spazio di ascolto, consapevolezza e connessione interiore».

A conclusione della giornata ci sarà un piccolo momento dedicato all’associazione no profit Mericia for Kenya odv, nata grazie all’incontro casuale fra Francesca Tria di Caldana e Merisha, una bambina affetta da paresi cerebrale e che vive in un villaggio molto povero del Kenya (Gede).

«Da qui e dall’amore di un gruppo di persone per il Kenya e il suo popolo – commenta Eleonora Riboni, una volontaria dell’associazione – parte l’iniziativa Mericia for Kenya, con l’obiettivo di portare sollievo alle famiglie bisognose dei villaggi più poveri attraverso le risorse del territorio sostenendo l’istruzione dei bambini e la formazione al lavoro degli adulti».

«Tra i progetti dell’associazione – prosegue la volontaria Giada Biazzi, – vi è Amani for Gede, nato per costruire una struttura scolastica nuova e accogliente dove ospitare bambini e ragazzi della piccola comunità e le loro insegnanti, con gli obiettivi a lungo termine di creare una risorsa per il territorio e di aiutare i bambini a sperare in un futuro migliore».

Per info e prenotazione 3497582388 Meena.

Per info affarigenerali@comune.besozzo.va.it