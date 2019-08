I ragazzi e le ragazze di Friday for Future tornano in piazza per il clima

Come deciso dal consiglio di “Friday for future Saronno” il prossimo 20 settembre avrà luogo la seconda manifestazione per il clima in città.

Spiegano i componenti del consiglio: Abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione per il clima a Saronno perchè che anche le città più piccole si devono far sentire, è importante che tutti noi facciamo, nel nostro piccolo, qualcosa. La stessa motivazione per la quale abbiamo deciso di fare il Friday for future Saronno il 31 maggio scorso.

Informazioni sul Friday for future Saronno 2: data 20 settembre 2019 -ora 9:15 – partenza dal piazzale del santuario della Madonna dei miracoli – via varese – rotonda per via 1 maggio – corso Italia – rotonda – corso Italia – piazza Libertà (sosta in piazza per coinvolgimento delle persone) – via Giuseppe Mazzini – via Guglielmo Marconi-via Carlo Cesati – piazza della Repúbblica (arrivo) –

contatti @fffsaronno instagram @fffsaronno@gmail.com 349 438 293