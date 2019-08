Rubano a Mendrisio, li prendono a Malpensa

Speravano di farla franca, ma la sfortuna e la rapida collaborazione tra le forze di Polizia italiane e ticinesi hanno vanificato la loro fuga.

Due trentenni, una cittadina cilena e un cittadino spagnolo, entrambi residenti all’estero, sono stati fermati ieri a Malpensa. Erano ricercati in quanto verso le 13 in un parcheggio di un esercizio pubblico di Mendrisio, avevano effettuato un furto con scasso in un’auto rubando un computer portatile.

I due si erano poi allontanati a bordo una vettura a noleggio con targhe italiane, abbandonata in un secondo tempo in panne sull’A2 a Mendrisio. I due hanno proseguito il viaggio in taxi, ma grazie agli accertamenti effettuati si è risaliti al conducente che li stava trasportando a Malpensa. All’aeroporto sono infine stati fermati da agenti della Polizia di Stato italiana.

«L’ottima e celere collaborazione ha inoltre permesso di recuperare la refurtiva – aggiunge una nota della Polizia cantonale – Sono in corso accertamenti per verificare la loro eventuale responsabilità in altri furti con scasso avvenuti in zona e in Ticino».