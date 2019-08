Una sera di corsa, per aiutare i piccoli pazienti dell’ospedale San Gerardo

L’Associazione “Insieme ad Andrea si può Onlus” organizza a Jerago con Orago la 5° edizione della corsa podistica non competitiva ” Una corsa per Andrea, una corsa per la vita”, in versione serale!

L’appuntamento è per il 13 settembre alle ore 20:00.

Scopo dell’evento è la raccolta di fondi per sostenere l’acquisto della strumentazione per il controllo remoto dei piccoli pazienti del reparto centro trapianti di midollo osseo dell’Ospedale San Gerardo di Monza.

Durante la manifestazione il progetto 2019 verrà presentato dal comitato scientifico dell’Associazione nelle persone del Dott.Rizzari, Dott.Rovelli ed Alessia Bassi, dell’oncoematologia pediatrica dell’Ospedale San Gerardo di Monza.

Ritrovo in piazza Michaud – via Onetto Jerago con Orago (VA) dalle ore 19:00.

Inizio corsa ore 20:00.

Contributo corsa € 5,00, con patatine e salamella totale € 10,00.

Per iscrizione corsa: presso l’info-Point dell’Associazione, (DAL MESE DI SETTEMBRE) piazza Mazzini 11 – Jerago (VA), il martedì, giovedì e sabato mattina dalle 9:30 alle 12:00.

Per iscrizioni Online con bonifico bancario a favore di Insieme ad Andrea si può-Onlus UNICREDIT IBAN: IT 92 X 02008 50244 000104120750 causale: nome, cognome e iscrizione corsa e/o nome del gruppo se ne formate uno.

Oppure direttamente il giorno della corsa dalle ore 19:00 alle ore 19:45.

Per info Cel:3463592361 – Laura

Mail: info@insiemeadandreasipuo.org