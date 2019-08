Si sente male e cade nel lago: intervento d’emergenza a Comabbio

Intervento di emergenza questo pomeriggio sul lago a Comabbio. Una gita in gommone tra amici si è conclusa con l’arrivo dell’elisoccorso insieme ai carabinieri di Gallarate e ai Vigili del Fuoco di Varese.

I ragazzi stavano trascorrendo il Ferragosto a bordo di un gommone quando un giovane di 19 anni si è sentito male. Nel tentativo di rientrare rapidamente a riva, il ragazzo è scivolato dall’imbarcazione cadendo in acqua. L’allarme è scattato immediatamente con gli amici che si sono gettai in acqua per recuperare il corpo del ragazzo.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, il diciannovenne era stato recuperato ma le sue condizioni sono apparse molto gravi. Caricato sull’elisoccorso del 118 è stato trasportato in ospedale.