Non ce l’ha fatta il giovane inghiottito dal lago

Non ce l’ha fatta il giovane di origini rumene portato a riva nella giornata di ferragosto nel lago a Comabbio.

Il ragazzo, classe 1990 – e dunque non diciannovenne, come inizialmente scritto – era stato rianimato a lungo già sulla spiaggia e successivamente dai medici che hanno raggiunto il luogo d’intervento con ambulanza e automedica.

Le condizioni del ragazzo erano disperate dopo aver passato sembra diversi minuti sott’acqua.

La dinamica è in via di precisa definizione anche se a quanto risulta dai rilievi dei carabinieri di Ternate – compagnia di Gallarate – il giovane era in compagnia di alcuni amici a bordo di un’imbarcazione per una breve escursione sul lago quando al rientro, a una manciata di metri dalla spiaggia il gruppo si è tuffato, per raggiungere la riva a nuoto.

Ed è qui che il ragazzo non è riemerso. Alcuni bagnanti sono accorsi in aiuto del gruppo di ragazzi e alla fine il giovane già privo di sensi è stato portato a riva.

Oltre alla rianimazione artificiale sul posto durata a lungo, le pratiche rianimatorie sono proseguire anche sull’elisoccorso di Como e in ospedale, al Circolo, dove i sanitari hanno tentato il tutto per tutto.

Poi, questa mattina, il peggioramento e il decesso avvenuto in tarda mattinata.