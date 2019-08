Si sente male durante la messa, lo salva il sindaco

Si è sentito male durante le celebrazioni di Ferragosto, ma sono intervenute diverse persone per soccorrerlo tra cui il sindaco di Tradate, che è anche un medico noto in città. È accaduto durante la santa messa di giovedì 15 agosto al rione Allodola, a Tradate, in occasione dei festeggiamenti per i 200 anni della chiesetta del Rione.

La messa si stava svolgendo all’aperto, durante la mattinata, quando un uomo di 64 anni, forse a causa del caldo improvviso, si è sentito male. Alcuni dei presenti lo hanno immediatamente soccorso, ma nel giro di pochi secondi è intervenuto anche il primo cittadino, Giuseppe Bascialla, medico, che ha portato l’uomo nella chiesetta assistendolo fino all’arrivo dell’ambulanza. Il64enne è quindi stato portato all’ospedale Galmarini e non si trova in pericolo di vita.