Si è spenta Marta Pajetta

Si è spenta ieri, domenica 18 agosto, all’età di 73 anni, Marta Pajetta. Un tempo giornalista per l’Unità, Marta aveva una vera e propria vocazione per il sociale che ha accompagnato la sua vita, mettendo il proprio tempo a disposizione del prossimo. Per questo era conosciuta e stimata nella sua Taino dove ha collaborato per più di vent’anni anni con la biblioteca.

Fondatrice dell’associazione Arci Panda, Marta ha dedicato gran parte della sua vita con gratuito entusiasmo e generosità al proprio paese, organizzando tanti eventi e attività di promozione culturale, soprattutto rivolti ai ragazzi, come corsi di chitarra, disegno e teatro.

La notizia della sua scomparsa ha addolorato gli abitanti di Taino. Tante sono state le manifestazioni di affetto e ringraziamento per la sua generosità: anche sui social in molti hanno ricordato le occasioni che hanno visto Marta protagonista nel corso degli anni.

“Vogliamo ricordare la nostra cara concittadina Marta Pajetta che ieri ci ha lasciato – si legge nella pagina social del Comune di Taino – . Per tanti anni si è dedicata al paese, organizzando tante attività ed eventi, sempre con molto entusiasmo e generosità. Facciamo le condoglianze ai parenti e ai nipoti. Marta sarà sempre nei nostri cuori”