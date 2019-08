Si è spento Lino Mera, custode della dolcezza varesina

Si è spento nella sera del 19 agosto 2019, a 82 anni, Lino Mera, terza generazione della notissima azienda di caramelle “made in Varese” Mera&Longhi.

Nata alla fine dell’ottocento in via san Martino a Varese, trasferitasi poi in via Maspero a Giubiano e infine a Casale Litta, dove ha ancora la sede, la Mera e Longhi è di diritto nella storia dolciaria di Varese, con i suoi “ginevroni” ma soprattutto con le caramelle al rabarbaro quadrate.

Linno ha lavorato in azienda dal 1954 fino a pochi giorni fa: negli ultimi decenni anche a fianco del figlio Emilio, che ora guida l’azienda varesina.

Ora può raggiungere la sua cara moglie Carla, cui ha dato l’ultimo saluto in terra lo scorso 2013: i funerali si terranno nella chiesa di sant’Ambrogio a Giubiano, giovedi 22 agosto alle 14.15.